Верховный суд в Праге пересмотрел приговор по делу против гражданина Чехии Павла Кафки за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков. Так, мужчина, который ранее получил условное наказание, теперь получил реальный срок.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Отмечается, что в июле 2020 года краевой суд Ческе Будеевице приговорил Кафку к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет. После этого прокурор и сторона защиты подали апелляции.

“И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция – пражский Верховный суд. Результат – приговор изменен с условного на реальный! И приговор – окончательный. Теперь Павел Кафка будет три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот “русский мир” того стоит”, – написал Перебийнис.

Напомним, что следствие установило причастность 27-летнего чеха к украинском-российскому конфликту. Мужчина с 2015 по 2016 год служил в рядах армии так называемой “ДНР”. Там он прошел специальную подготовку в танковом подразделении, также получил базовые навыки стрельбы и вождения.

Сам подсудимый свою вину не признал. Он заявил, что поехал на Донбасс не воевать, а “защищать людей, которые остались без крыши над головой”.

“Таких “героев” в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе”, – отметил посол.