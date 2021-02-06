Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

В субботу, 6 февраля, боевики раз нарушили режим прекращения огня и осуществили серию обстрелов. Ранения получили двое украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что обстрелы были осуществлены в 13:00 возле населенных пунктов Северодонецк и Торецк.

Двум военным оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их состояние стабильное.

“Украинской сторона СЦКК с использованием координационного механизма был введен “режим тишины” на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ”, – добавили в ТКГ.