Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Об этом сообщили в пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Отмечается, что обстрелы были осуществлены в 13:00 возле населенных пунктов Северодонецк и Торецк.
Двум военным оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их состояние стабильное.
“Украинской сторона СЦКК с использованием координационного механизма был введен “режим тишины” на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ”, – добавили в ТКГ.
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- 25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.
- 4 февраля в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.