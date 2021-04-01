Боевики на Донбассе ранили украинского военного

По состоянию на 17:00 четверга, 1 апреля, российско-оккупационные войска на Донбассе совершили шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, оккупанты совершили обстрелы украинских позиций неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное на Приазовье. Обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.

“В результате вражеских действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны боевиков Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.