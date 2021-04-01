Covid-19 Украина

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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

По состоянию на 17:00 четверга, 1 апреля, российско-оккупационные войска на Донбассе совершили шесть нарушений режима прекращения огня.

Четверг, 1 апреля 2021, 18:35

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, оккупанты совершили обстрелы украинских позиций неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное на Приазовье. Обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.

“В результате вражеских действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны боевиков Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

  • В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
  • 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
  • Накануне стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
  • Украинская разведка заявила, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
  • Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
Теги: штаб ООС, Война на Донбассе, ранение

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