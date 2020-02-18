Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный завершился. В ходе боевых действий погиб украинский воин, еще четверо были ранены.

Об этом проинформировали в пресс-центре операции Объединенных сил.

“В данный момент бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный закончился. Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь“, – говорится в сообщении.

По данным штата, у врага один погибший, пятеро – тяжело раненых.

В штабе подчеркнули, что украинские позиции не были потеряны.

“Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется”, – заверили в штабе.

На атаку оккупантов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ее циничной провокацией и попыткой сорвать мирный процесс.

“В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию… Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами”, – отметил Зеленский.

Глава государства также подтвердил, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его итогам будет проведен брифинг, в котором примут участие секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Тем временем в Верховной Раде во фракции “Европейской Солидарности” потребовали вызвать сегодня в ВР для доклада министра оборона Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.

“Сегодняшняя военная провокация состоялась не просто так. КГБисты любят символические даты. Это напоминание о Майдане, за которым стояла Россия и Кремль. И увидеть мир в глазах Путина может только мазохист”, – подчеркнула, выступая с трибуны нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко.

КДБісти дуже люблять символічні дати. Сьогоднішня військова провокація відбулась не просто так – це нагадування про наступ силовиків на Майдан, за яким стояла Росія та Кремль. Побачити мир в очах Путіна може лише мазохіст. Iryna Gerashchenko з трибуни Верховної Ради. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 18 лютого 2020 р.

А председатель фракции “Голоса” Сергей Рахманин заявил, что сегодняшняя атака на Донбассе – это “цена за разведение сил”, “цена за уступки для того, чтобы произошла встреча в “нормандском формате”. Он добавил, что “любая уступка – это наша слабость”. Нардеп отметил, что нельзя идти на уступки, пока Россия не прекратит стрелять.

План деокупації Донбасу Виступ голови фракції Сергія Рахманіна з трибуни Ради Опубліковано Голос Вівторок, 18 лютого 2020 р.