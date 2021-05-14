Бойфренд американської акторки Меган Фокс – музикант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) розповів, чому носить на шиї амулет з її кров'ю.

Про це, зокрема, інформують видання Just Jared, Page Six, журнал NME.

Подробицями 31-річний музикант поділився в ефірі “Шоу Еллен Дедженерес”.

Так, ще на День святого Валентина 14 лютого Бейкер розповів в Instagram, що носить на шиї прикрасу з краплею крові своєї 34-річної коханої Меган Фокс.

Походження незвичайної прикраси він тоді не пояснив, проте днями розкрив подробиці в шоу американської телеведучої Еллен Дедженерес.

“Вона збиралася виїхати з міста на знімання фільму. І це було новим у наших стосунках. А у мене навіть не було закордонного паспорта. Вона збиралася в Болгарію. Я взагалі-то трохи злякався. “Ти поїдеш, і я не зможу тебе відвідати”, – сказав я. Деякі люди дають своєму партнерові хустинку або щось на зразок того. А вона дала мені свою ДНК”, – зазначив Колсон Бейкер.

Зрештою музиканту вдалося отримати закордонний паспорт (допоміг сенатор Берні Сандерс). Після цього Бейкер зміг відвідати кохану в Болгарії.

Зараз музикант постійно носить прикрасу з краплею крові Фокс.

Колсон Бейкер та Меган Фокс познайомилися на фільмуванні кінострічки “Midnight in the Switchgrass” (“Північ на злаковому полі”).

Вони були вперше помічені разом у травні 2020 року і незабаром підтвердили свої стосунки на сторінках в Instagram.

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