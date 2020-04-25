Об этом он заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Я скептически отношусь к работе Саакашвили в Правительстве, потому что я своими глазами видел, как это происходило в Одессе. Когда Саакашвили как губернатор полностью сформировал свою команду. Начал он с уровня доверия 23%. Потому что это была сплошная пиар-компания. А закончил свою каденцию с уровнем доверия 3%. Начались скандалы, обвинения и так далее. Он не показал результат. И дело не в том, что ему кто-то мешал”, – считает Бойко.

Он также назвал Саакашвили “политическим туристом”.

“Саакашвили – это типичный политический турист, который будет искать свою выгоду. И я вам скажу чем закончится его назначения. Вспомните мои слова через полгода. Первое, это сумасшедший пиар и громкие высказывания. Потом будут обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся и очередной скандал. Мы все это клоунаду видели своими глазами. Господин Саакашвили был частью той власти, которая реализовала какие-то программы в Одесской области”, – сообщил он.

Бойко заверил, что ничего хорошего нашей стране Саакашвилии не принесет: “политические туристы Украине не нужны”.

Ранее Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.