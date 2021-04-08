На это обратило внимание британское агентство ВВС.
Так, в марте в Китае разгорелся скандал, когда местные государственные СМИ и пользователи Сети распространили заявление бренда H&M, в котором описывалось его обязательство прекратить использование хлопка из провинции Синьцзян. Причина – сообщения о том, что Китай использует принудительный труд уйгуров для сбора хлопка в Синьцзяне.
Многие пользователи призвали к бойкоту H&M, требуя от бренда “уйти с китайского рынка”. Впоследствии H&M исчез с основных онлайн-платформ торговли Китая.
Вслед за H&M “досталось” и другим брендам: в частности, Nike, Adidas и Puma.
Все они являются членами инициативы Better Cotton Initiative (BCI) – некоммерческой группы, выступающей за улучшение методов выращивания хлопка в рамках реализации стратегии по устойчивому развитию. В октябре прошлого года BCI перестала одобрять произведенный в Синьцзяне хлопок из-за проблем в сфере прав человека (речь идет о принудительном труде уйгуров).
Пекин отрицает притеснения уйгуров.
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Как отмечает ВВС, теперь в рамках бойкота брендов китайские СМИ начали скрывать их логотипы (например, Adidas, Puma и Nike).
Но поскольку эти бренды популярны в Китае, работы у сотрудников телевидения оказалось очень много.
Редакторы цензурируют все: от логотипов на футболках до обуви. По данным ВВС, иногда из-за этого даже задерживали трансляцию передач.
Сокрытие брендов создает достаточно комический эффект. Например, у участников одного из популярных эстрадных шоу “исчезла” обувь.
Во время показа реалити-шоу “Chuang 2021” на участниках пришлось “скрывать” почти всю одежду, так как они практически с головы до ног были одеты в вещи западных брендов.
При показе еще одного реалити-шоу “Молодежь с тобой” (“Youth With You”) пришлось размыть логотипы на футболках около 50 человек в одном кадре.
- Ранее сообщалось, что Burberry стал первым люксовым брендом, который столкнулся с негативной реакцией со стороны властей Китая, из-за отказа использовать синьцзянский хлопок. Считается, что этот хлопок может быть произведен уйгурами в условиях принудительного труда.
- В январе США обвинили власти Китая в геноциде уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).