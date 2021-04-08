В Китае телевидение начало размывать в кадре логотипы известных западных брендов, которые выступили против принудительного труда уйгурских меньшинств.

На это обратило внимание британское агентство ВВС.

Так, в марте в Китае разгорелся скандал, когда местные государственные СМИ и пользователи Сети распространили заявление бренда H&M, в котором описывалось его обязательство прекратить использование хлопка из провинции Синьцзян. Причина – сообщения о том, что Китай использует принудительный труд уйгуров для сбора хлопка в Синьцзяне.

Многие пользователи призвали к бойкоту H&M, требуя от бренда “уйти с китайского рынка”. Впоследствии H&M исчез с основных онлайн-платформ торговли Китая.

Вслед за H&M “досталось” и другим брендам: в частности, Nike, Adidas и Puma.

Все они являются членами инициативы Better Cotton Initiative (BCI) – некоммерческой группы, выступающей за улучшение методов выращивания хлопка в рамках реализации стратегии по устойчивому развитию. В октябре прошлого года BCI перестала одобрять произведенный в Синьцзяне хлопок из-за проблем в сфере прав человека (речь идет о принудительном труде уйгуров).

Пекин отрицает притеснения уйгуров.

Как отмечает ВВС, теперь в рамках бойкота брендов китайские СМИ начали скрывать их логотипы (например, Adidas, Puma и Nike).

Но поскольку эти бренды популярны в Китае, работы у сотрудников телевидения оказалось очень много.

Редакторы цензурируют все: от логотипов на футболках до обуви. По данным ВВС, иногда из-за этого даже задерживали трансляцию передач.

Сокрытие брендов создает достаточно комический эффект. Например, у участников одного из популярных эстрадных шоу “исчезла” обувь.

Во время показа реалити-шоу “Chuang 2021” на участниках пришлось “скрывать” почти всю одежду, так как они практически с головы до ног были одеты в вещи западных брендов.

При показе еще одного реалити-шоу “Молодежь с тобой” (“Youth With You”) пришлось размыть логотипы на футболках около 50 человек в одном кадре.