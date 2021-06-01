Експертна група Ради Безпеки ООН по Лівії випустила звіт, згідно з яким в березні 2020 року бойовий квадрокоптер міг вперше ліквідувати живу ціль в повністю автономному режимі, без втручання оператора.

Згідно зі звітом, атаку було здійснено у березні 2020 року в Лівії за допомогою квадрокоптера Kargu-2, виробленого турецькою військово-технічною компанією STM під час конфлікту між урядовими силами Лівії й угрупованням “Лівійська національна армія”.

Дрон Kargu-2 оснащений вибухівкою, яка активується і знищує супротивника уламками, коли він підлітає до мети.

“Автономні бойові системи були запрограмовані на атаку цілей без необхідності передачі даних між оператором та квадрокоптером. По суті, це справжнє втілення принципу «вистрілив і забув»”, – йдеться у звіті.

Як розповів виданню New York Post фахівець національного консорціуму з вивчення тероризму та антитерористичної політики Зак Калленборн, це перший в історії випадок повністю автономної атаки робота на людину. За його словами, це тривожна новина.

Калленборн вказує на можливі проблеми з розпізнаванням цілей – бортовий комп’ютер дрона може помилитися й атакувати мирних жителів.

Довідка. Безпілотний квадрокоптер Kargu-2 турецької компанії STM надійшов на озброєння турецької та азербайджанської армій у 2020 році. Його можна використовувати проти рухомих і нерухомих цілей в ручному або автономному режимі. Kargu-2 несе в собі заряд вибухівки й врізається в ціль, знищуючи її разом із собою.