Об этом после сегодняшнего заседания ТКГ сообщил член украинской делегации Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, представители оккупационной “власти” блокируют процесс обмена, требуя “процессуальной очистки” для 9 человек, которых Украина отдала им во время прошлого обмена. Это требование не может быть выполнено по объективным причинам.

“Очистить” их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен. Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую —свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах, и для них актуальна не то что “процессуальная очистка”, а хотя бы просто возможность помыться…”, — информирует Гармаш.

Между тем боевики продолжают не допускать представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Их не могут посетить и родственники. Украина в свою очередь предоставляет такой доступ к удерживаемым лицам.

Напомним, в августе глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в ближайшие недели планируется масштабный обмен пленными в формате 100 на 100. Однако такой обмен не состоялся.