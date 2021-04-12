Бойовики дистанційно замінували цивільний сектор Зайцевого на Донбасі

Про це повідомили оперативно-тактичному угрупованні “Північ”.
“Сьогодні, 12 квітня, окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву”, — повідомили в ОТУ.
Військові наголошують: бойовики зробили це, аби скомпрометувати Збройні Сили України, водночас наразивши на смертельну небезпеку цивільне населення.
На фотографіях мин, які надали в ОТУ, можна побачити написи українською, зокрема: “Слава нації, смерть ворогам”.
Міни, про які йдеться, Україна знищила під міжнародним наглядом відповідно до Конвенції. Водночас Росія, зауважили в ОТУ, Оттавську конвенцію не підписала і не ратифікувала, а протипіхотні ПОМ-2 досі перебувають на її озброєнні.
Крім цього, від початку доби і до 17-ї години російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли відбувалося по позиціях українських захисників поблизу Шумів, у передмісті Зайцевого, біля Південного, неподалік Пісків.
Внаслідок обстрілів не сумісні з життям поранення отримав один український воїн.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.