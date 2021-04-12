Бойовики дистанційно замінували цивільний сектор Зайцевого на Донбасі

Про це повідомили оперативно-тактичному угрупованні “Північ”.

“Сьогодні, 12 квітня, окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву”, — повідомили в ОТУ.

Військові наголошують: бойовики зробили це, аби скомпрометувати Збройні Сили України, водночас наразивши на смертельну небезпеку цивільне населення.

На фотографіях мин, які надали в ОТУ, можна побачити написи українською, зокрема: “Слава нації, смерть ворогам”.

Міни, про які йдеться, Україна знищила під міжнародним наглядом відповідно до Конвенції. Водночас Росія, зауважили в ОТУ, Оттавську конвенцію не підписала і не ратифікувала, а протипіхотні ПОМ-2 досі перебувають на її озброєнні.

Крім цього, від початку доби і до 17-ї години російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли відбувалося по позиціях українських захисників поблизу Шумів, у передмісті Зайцевого, біля Південного, неподалік Пісків.

Внаслідок обстрілів не сумісні з життям поранення отримав один український воїн.

Загострення на Донбасі