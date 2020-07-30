В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики совершили два провокационные обстрелы, тем самым нарушив режим "полной и всеобъемлющей тишины".

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты осуществили выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского.

“Этот выстрел нос провокационный характер и был неприцельный, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, – сообщили в штабе.

Кроме того, от начала текущих суток враг совершил еще один провокационный обстрел вблизи Новотошковского, применив подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался.

По данным штаба, потерь среди украинских военных не было.