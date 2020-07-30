Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты осуществили выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского.
“Этот выстрел нос провокационный характер и был неприцельный, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, – сообщили в штабе.
Кроме того, от начала текущих суток враг совершил еще один провокационный обстрел вблизи Новотошковского, применив подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался.
По данным штаба, потерь среди украинских военных не было.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий началось с 00:01 понедельника, 27 июля.
- Однако уже через 20 мин боевики на Донбассе нарушили режим перемирия.
- В первые сутки перемирия на Донбассе боевики трижды атаковали позиции украинских военных.