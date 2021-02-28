Об этом сообщает штаб ООС.
Обстрелы зафиксировали у населенных пунктов Луганское, Мироновское, Южное, Широкино, Пищевик, Марьинка, Зайцево, Водяное. Велись они, в частности, минометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Луганского (Донецкая область) в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.
В штабе отметили, что во всех случаях офицеры УС СЦКК оперативно предоставляли запросы на установление режима прекращения огня.
Также сообщается, что со стороны российско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях.
- Накануне, 26 февраля, боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности применяли запрещенное вооружение.