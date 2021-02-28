В субботу, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ​​ВСУ подорвался на мине и получил осколочные ранения.

Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрелы зафиксировали у населенных пунктов Луганское, Мироновское, Южное, Широкино, Пищевик, Марьинка, Зайцево, Водяное. Велись они, в частности, минометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Луганского (Донецкая область) в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

В штабе отметили, что во всех случаях офицеры УС СЦКК оперативно предоставляли запросы на установление режима прекращения огня.

Также сообщается, что со стороны российско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях.