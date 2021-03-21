Боевики на Донбассе 9 раз нарушили «режим тишины», погиб один боец ​​ВСУ

За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня, один военный ВСУ погиб.

Об этом сообщает штаб ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактического группировки” Север “, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия”, – говорится в сводке.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединский оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.