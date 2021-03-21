Covid-19 Украина

обновлено 21.03.2021 в 10:01

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Боевики на Донбассе 9 раз нарушили «режим тишины», погиб один боец ​​ВСУ

За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня, один военный ВСУ погиб.

Воскресенье, 21 марта 2021, 10:16

Об этом сообщает штаб ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактического группировки” Север “, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия”, – говорится в сводке.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединский оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.

  • 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
  • 18 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников лидеров “нормандской четверки” предложил принять заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.
Теги: обстрелы, Война на Донбассе, погибший, ВСУ, боевики, военный

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