За прошедшие сутки, 14 августа, пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потери и ранения среди украинских военных не зафиксированы

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

“14 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове для адекватного реагирования на возможные опасные действия противника”, – говорится в сообщении.

В то же время, вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородского по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

Отмечается, что в целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.