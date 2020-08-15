Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
“14 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове для адекватного реагирования на возможные опасные действия противника”, – говорится в сообщении.
В то же время, вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.
Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородского по направлению неподконтрольной Широкой Балки.
Отмечается, что в целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.
С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.