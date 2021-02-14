Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центе ООС.

“В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовка”, – говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Сообщается, что на обстрелы со стороны противника бойцы ВСУ давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.