Covid-19 Украина

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Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Воскресенье, 14 февраля 2021, 08:38

Об этом сообщили в пресс-центе ООС.

“В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовка”, – говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Сообщается, что на обстрелы со стороны противника бойцы ВСУ давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

  • Накануне боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.
  • В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.
  • 12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Теги: ВСУ, обстріли, режим припинення вогню, Донбас

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