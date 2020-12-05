Боевики на Донбассе дважды нарушили «тишину»: есть раненый

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
В частности, вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.
Отмечается, что в результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь наши воины не раскрывали.
- 11 ноября в результате обстрела российско-оккупационных войск получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий.