В Донецькій області незаконні збройні формування РФ здійснили обстріл піротехніків ДСНС України, які займалися розмінуванням ділянки у Гнутовому.

Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В службі нагадали, що наприкінці березня піротехніки ДСНС розпочали чергову фазу розмінування в рамках співпраці з The HALO Trust на ділянці Гнутове-1 (площа — 12 га).

Роботи з розмінування тривають майже щодня, але вони ускладнені безпосередньою близькістю до лінії розмежування. Вранці понеділка, 26 квітня, поблизу співробітників ДСНС бойовиками було скоєно обстріл.

В ДСНС зазначили, що загиблих та постраждалих немає, але особовий склад був евакуйований.

“26 квітня приблизно з 8:00 до 08:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля Гнутового, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи. […] На момент обстрілу на місці знаходилось 23 представники ДСНС та 5 одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 22:30 реакції на зазначені події з боку української делегації в Тристоронній контактній групі не було.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Впродовж 23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.