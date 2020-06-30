Сегодня на Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские захватчики в который раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям наших защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

“Так, сегодня на Луганском направлении возле Новозвановки, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения”, – говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь.

В ООС подчеркнули, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На данный момент потери противника уточняются.

“На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников”, – резюмировали в пресс-службе.