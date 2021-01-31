Боевики в Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции, ранены два военных ВСУ

Об этом сообщает штаб ООС.
“За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов “, – говорится в сообщении.
На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Золотое-4, оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие”, – отметили в штабе.
В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На обстрелы врага наши открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
- 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески в результате обстрела погиб военный ВСУ.
- 20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.
- 21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.
- 25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.