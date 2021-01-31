Боевики в Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции, ранены два военных ВСУ

За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Двух военных ВСУ ранены.

Об этом сообщает штаб ООС.

“За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов “, – говорится в сообщении.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Золотое-4, оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие”, – отметили в штабе.

В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На обстрелы врага наши открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.