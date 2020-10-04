Об этом сообщили в штабе ООС.
“За прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта майорских, гранатометы различных систем – неподалеку Причепиловка и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли.
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