За последние сутки, 3 октября, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе ООС.

“За прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта майорских, гранатометы различных систем – неподалеку Причепиловка и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли.