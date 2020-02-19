Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, по информации Главного управления разведки, командование российско-оккупационных войск принимает активные меры по решению проблем, возникших с обеспечением укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
“При этом предполагается значительное привлечение сил и средств так называемых “казачьих формирований” с территории Российской Федерации. В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, – отмечается в сообщении.
- Ранее сообщалось, что Российская Федерация втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины.