Боевики на Донбассе планируют сформировать мобилизационный резерв группировки российско-оккупационных войск за счет так называемых "казачьих формирований".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки, командование российско-оккупационных войск принимает активные меры по решению проблем, возникших с обеспечением укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

“При этом предполагается значительное привлечение сил и средств так называемых “казачьих формирований” с территории Российской Федерации. В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, – отмечается в сообщении.