За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши подразделения, которые обороняются для обеспечения режима прекращения огня, осуществили меры адекватного реагирования. Благодаря меткости украинских военнослужащих враг был вынужден прекратить свои преступные действия”, – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник неподалеку Широкино выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты. Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В то же время, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь вблизи Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий. По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.