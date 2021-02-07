На Донбассе получил ранения украинский военный. Он попал под обстрел у Новомихайловки.

Об этом сообщает оперативно-тактические группировки “Восток” в Facebook.

“Сегодня, 7 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение”, – говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – отметили военные.