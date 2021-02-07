Об этом сообщает оперативно-тактические группировки “Восток” в Facebook.
“Сегодня, 7 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение”, – говорится в сообщении.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.
“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – отметили военные.
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