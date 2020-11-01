Об этом сообщает штаб ООС.
“За прошедшие сутки, 31 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета”, – говорится в сообщении.
Потерь и ранений среди украинских военных нет, ответный огонь они не открывали.
С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
- Ранее сообщалось, что за сутки 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, в результате чего погибли двое украинских защитников.