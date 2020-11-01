За прошедшие сутки, 31 октября, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня — зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает штаб ООС.

“За прошедшие сутки, 31 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета”, – говорится в сообщении.

Потерь и ранений среди украинских военных нет, ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.