Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По информации Главного управления разведки Минобороны, во время действия режима прекращения огня командование незаконных вооруженных формирований РФ занимается укреплением своих позиций.
“Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня. Кроме того, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин”, — отметили в министерстве.
При проведении работ по расширению площадей заминированных территорий оккупационные войска продолжают терять личный состав — боевики подрываются на собственных минах.
В это время украинские защитники продолжают придерживаться условий полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
- В Новоайдарском районе Луганской области погиб украинский военный — старший лейтенант Владимир Рудик. Об этом сообщили спустя 3 дня после его смерти.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.