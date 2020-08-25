Российско-оккупационные войска используют объявленный режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе для наращивания инженерного оборудования передовых позиций.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По информации Главного управления разведки Минобороны, во время действия режима прекращения огня командование незаконных вооруженных формирований РФ занимается укреплением своих позиций.

“Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня. Кроме того, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин”, — отметили в министерстве.

При проведении работ по расширению площадей заминированных территорий оккупационные войска продолжают терять личный состав — боевики подрываются на собственных минах.

В это время украинские защитники продолжают придерживаться условий полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.