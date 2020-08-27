Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, оккупационная власть “ДНР” ввела смертную казнь. Так в “уголовном кодексе” “ДНР” есть статьи, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни.

Сейчас Управлению известно о двух случаях, когда “суд” постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату публикации доклада эти “приговоры” не были выполнены.

“Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни”, — говорится в докладе.

В Управлении отметили, что существование смертной казни в “кодексе” позволяло боевикам запугивать задержанных на основании решения “прокуроров” угрозами о предъявлении дополнительных обвинений, за которые предусмотрено наказание в виде смертной казни.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к оккупационной власти так называемой республики с рекомендацией немедленно прекратить применение смертной казни и воздержаться от проведения казней, связанных с ранее вынесенными “приговорами” и воздержаться от практики самовольного содержания под стражей на основании “постановления прокурора”