Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что боевики не выпускают из оккупированного Донбасса детей, которые намерены поступит в украинские высшие учебные заведения.

Об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров, сообщает корреспондент #Букв.

“О ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей, поступает информация, что детей с ОРДЛО, которые хотят поступать в украинские вузы, учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины. Есть понимание, и боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит сейчас. В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить”, – сказал Шмыгаль.

В связи с этим премьер поручил вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову взять эту ситуацию под личный контроль.

“Я попрошу вице-премьер-министра Алексея Резникова взять на личный контроль. Подключайте к процессу МОН, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения”, – добавил он.