Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
“Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Вместо этого Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.
Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что совместное с боевиками “ДНР” инспектирование участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы не состоится.
9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять.
Ранее в Офисе президента рассказали, каким будет порядок совместного с боевиками инспектирования участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, который ранее “ДНР” угрожали обстрелять. Там заверили, что проявление присутствия боевиков будет “крайне ограниченным”.
Депутаты “Европейской Солидарности” выступают за проведение внеочередной сессии парламента для того, чтобы заслушать отчеты о ситуации на фронте, и требуют от руководства парламента и монобольшинства прокомментировать эти события.
- 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В ней говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных у Шумов.
- 6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, вдруг украинские защитники дали отпор. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.