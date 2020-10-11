За прошедшие сутки, 10 октября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе возле с. Водяного.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

“За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета”, — говорится в сообщении.

Потерь и ранений среди украинских воинов не было, ответный огонь они не открывали.

Также сообщается, что с начала суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не было – по всей линии разграничения наблюдается тишина.