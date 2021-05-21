Про це сповістили в штабі ООС.
“Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування”, — йдеться в повідомленні.
Це сталося в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний”, — зазначили в штабі.
Українські захисники відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі поки не відреагувала на інцидент.
17 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок снайперського вогню отримав поранення український військовий.
13 травня від кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації на Донбасі загинув військовослужбовець ЗС України.
5 травня російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. В результаті отримали поранення двоє українських військових.
1 травня окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один український військовослужбовець отримав поранення.
- 28 квітня на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було узгоджено ідею встановлення перемир’я на Великдень (християни східного обряду відзначатимуть його 2 травня). Але жодних документів узгоджено не було. У підсумку Великдень пройшов без перемир’я.