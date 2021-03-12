Об этом сообщили в оперативно-тактическом группировке “Север“.
“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.
О действиях незаконных вооруженных формирований РФ проинформировали Организацию безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ).
- 10 марта, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов смертельное ранение получил украинский военнослужащий.
- Также 10 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран “Большой двадцатки” (G20), на котором пожаловался на обострение ситуации на Донбассе.