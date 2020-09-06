Пророссийские боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие на Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

“Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС считают, что такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020.

“Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира”, – отметили в штабе.

Украинские военные огонь не открывали, а командование ООС дало пророссийским боевикам еще одну возможность выполнить требования, которые были определены ТКГ.

“В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств”, – добавили в ООС.