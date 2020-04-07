Боевики продолжают скрывать факты распространения заболевания COVID-19 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“Представители т.н. “силовых структур” изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к “уголовной” ответственности за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы”, – говорится в сообщении.

Кроме того, на Донбассе продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля этого года специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.

“По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, – отметили в ведомстве.

В Украине зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.