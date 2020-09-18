Об этом сообщили в операции Объединенных сил.

Так, за минувшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации очередной раз были нарушены мирные договоренности. Одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевки.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, с начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал украинских военных вблизи населенного пункта Водяное.

При этом, на всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

“Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года”, – добавили в ООС.