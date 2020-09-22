Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
В сообщении сказано, что у Марьинки были зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.
Также нарушения «режима тишины» фиксировали у Водяного. Там были зафиксированы провокации из стрелкового оружия.
“Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, – сказано в сообщении.
В штабе ООС отметили, что выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовка.
С начала текущих суток, 22 сентября, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
- 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.