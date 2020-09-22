Пророссийские боевики за прошедшие сутки, 21 сентября, трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В сообщении сказано, что у Марьинки были зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Также нарушения «режима тишины» фиксировали у Водяного. Там были зафиксированы провокации из стрелкового оружия.

“Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовка.

С начала текущих суток, 22 сентября, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.