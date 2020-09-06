Об этом сообщили в штабе ООС.
В течение суток боевики уже второй раз открыли огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Так недалеко Причепиловка, что в Луганской области, НЗФ РФ обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.
В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
“К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина”, — говорится в сообщении штаба.
В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника пока неизвестны.
Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.
Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.
- 6 сентября боевики устроили провокацию у н.п. Шумы в Донецкой области, где главарь “ДНР” угрожал открыть огонь по позициям ООС.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
- Из-за заявления Пушилина Украины созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.