Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования РФ второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В течение суток боевики уже второй раз открыли огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Так недалеко Причепиловка, что в Луганской области, НЗФ РФ обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

“К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина”, — говорится в сообщении штаба.

В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника пока неизвестны.

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.