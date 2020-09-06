Незаконні збройні формування Російської Федерації влаштували провокацію біля н.п. Шуми на Донеччині. Вчора ватажок "ДНР" погрожував відкрити вогонь по позиціях ООС в цьому місці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.

Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.

В неділю, 6 вересня, бойовики, згідно з повідомленнями штабу, влаштували провокацію поблизу цього населеного пункту.

“Поблизу населеного пункту Шуми зафіксовано один провокативний постріл з підствольного гранатомета. Командування Об’єднаних сил наголошує, що в разі повторного відкриття прицільного вогню в бік українських позицій, Збройні Сили України залишають за собою конституційне право на застосування всіх сил і засобів для стримування збройної агресії Російської Федерації”, — повідомили в штабі.

Крім того, впродовж доби збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, та здійснили прицільний обстріл українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.

Також військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.