Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.
Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела подразделения Объединенных сил потерь не понесли.
Украинские военные огонь на провокации оккупантов не раскрывали.
“Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня в полном объеме”, – отметили в штабе.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что 75 дней тишины в Донбассе погиб один человек и фиксируются выстрелы со стороны оккупированных территорий.