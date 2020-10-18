С начала 18 октября в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупационные силы нарушили перемирие вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

Украинские военные огонь на провокации оккупантов не раскрывали.

“Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня в полном объеме”, – отметили в штабе.