Об этом сообщает штаб ООС.

“Так, противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельным, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил тушат пожары в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области и помогают жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.