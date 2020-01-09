Ролик он разместил в своем Instagram-аккаунте.
Видео Ломаченко никак не описал, лишь вставил знак православного креста.
Кроме того, видео сопровождается чтением стиха:
Православный не значит слабый
Хочу разъяснить всем, не путались дабы.
Православный вовсе не значит, что слабый.
Тут речь не о мышцах, что в прессе, в бицухе.
Тут речь лишь о вере и сильном в ней духе…
(Записки Алтарника)
А вот полное видео, которое запостил Ломаченко:
На кадрах отчетливо просматриваются российские флаги на экипировке спецназа:
А еще в конце видео его авторы поблагодарили за сотрудничество “вежливым людям” – клише русской пропаганды для обозначения оккупационных войск, высадившихся в Крыму в 2014 году без опознавательных знаков.
- Украинский боксер, чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду, как лучший боксер 2019 года по версии WBO от Всемирного боксерского совета.