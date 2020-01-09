Ролик он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Видео Ломаченко никак не описал, лишь вставил знак православного креста.

Кроме того, видео сопровождается чтением стиха:

Православный не значит слабый Хочу разъяснить всем, не путались дабы.

Православный вовсе не значит, что слабый.

Тут речь не о мышцах, что в прессе, в бицухе.

Тут речь лишь о вере и сильном в ней духе… (Записки Алтарника)

А вот полное видео, которое запостил Ломаченко:

На кадрах отчетливо просматриваются российские флаги на экипировке спецназа:

А еще в конце видео его авторы поблагодарили за сотрудничество “вежливым людям” – клише русской пропаганды для обозначения оккупационных войск, высадившихся в Крыму в 2014 году без опознавательных знаков.