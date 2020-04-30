Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Максимальное количество выздоровевших от коронавируса приходится на США. Там таковых около 147 тысяч.
В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии – 120 тысяч, в Китае – 77 тысяч, в Иране – 73 тысячи, в Италии – свыше 71 тысячи.
Также стоит отметить, что 48 тысяч пациентов вылечились во Франции, 44 тысячи – в Турции, а еще 32 – в Бразилии.
При этом количество смертей вследствие заражения коронавирусом составило 228 тысяч 239 человек.
Всего в мире лабораторно подтверждены 3 миллиона 220 тысяч 580 случаев заболевания коронавирусом.
- Более полутора миллиарда работников различных сфер в мире оказались под угрозой потери средств для жизни из-за пандемии коронавируса.