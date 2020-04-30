В мире треть пациентов с COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Таковых сейчас 1 миллион 983 человека.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Максимальное количество выздоровевших от коронавируса приходится на США. Там таковых около 147 тысяч.

В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии – 120 тысяч, в Китае – 77 тысяч, в Иране – 73 тысячи, в Италии – свыше 71 тысячи.

Также стоит отметить, что 48 тысяч пациентов вылечились во Франции, 44 тысячи – в Турции, а еще 32 – в Бразилии.

При этом количество смертей вследствие заражения коронавирусом составило 228 тысяч 239 человек.

Всего в мире лабораторно подтверждены 3 миллиона 220 тысяч 580 случаев заболевания коронавирусом.