Количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 во Франции приближается к 1800. Страна готовится к третьей стадии эпидемии.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Сегодня вечером запланировано первое с начала кризиса публичное выступление президента Франции Эммануэля Макрона, посвященное ситуации с распространением COVID-19. Днем ранее выступая в парижском колл-центре скорой медицинской помощи Макрон заявлял, что страна находится “только в начале эпидемии” и призвал всех быть “осознанными”.

На самом же деле сейчас страна находится на второй стадии эпидемии. По состоянию на 11 марта во Франции зафиксировали 1784 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 33 пациента скончались, и только 12 человек уже выздоровели.

Пресс-секретарь правительства Сибет Ндиай сообщила, что правительство готовится принять меры, “которые должны быть приняты на третьей стадии” эпидемии. При этом она не уточнила, о каких мерах идет речь, назвав их “стандартными”.

“Наша цель — не остановить страну. Переход к этапу 3 должен произойти в ближайшие дни”, — отметила она.

На данный момент Франция является третьей после Италии и Испании наиболее пострадавшей европейской страной. Среди пациентов 86 — в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Сложнее всего переносят заболевание пожилые люди — среди погибших преимущественно пациенты старше 75 лет (23 из 33 случаев).

Власти уже призвали врачей, в том числе студентов-медиков и вышедших на пенсию специалистов, к мобилизации. Ежедневно тест на коронавирус проводят порядка 1000 раз.

В стране запрещены собрания людей более 1 тысячи человек, остановлен учебный процесс. При этом уже через несколько дней начнутся выборы в муниципалитеты. Первый этап выборов запланирован на воскресенье, 15 марта. Второй — на 22 марта.

Чиновники исключают возможность перенести выборы. Они заверяют, что ищут способы защитить избирательные участки. В частности, предлагается предоставлять всем вошедшим в помещение дезинфицирующий гель для рук. Также избирателям предлагается приносить свои ручки.

На некоторых участках уже проводят дезинфекцию. Предполагается, что эта практика будет повсеместной.

“Мы позаботимся о том, чтобы впоследствии это также имело место, где бы это ни было необходимо”, — отметил министр здравоохранения Оливье Веран.