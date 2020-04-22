Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
“На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемоя скрытая безработица”, – сообщил Шмыгаль.
Он заявил, что сейчас правительство работает над несколькими программами по созданию новых рабочих мест и выходу из кризиса.
- В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.
- Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
- В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
- В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.