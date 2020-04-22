В Украине из-за введения карантина 2 миллиона человек остались без работы, при том, что официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

“На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемоя скрытая безработица”, – сообщил Шмыгаль.

Он заявил, что сейчас правительство работает над несколькими программами по созданию новых рабочих мест и выходу из кризиса.

В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.