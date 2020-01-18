Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции “Слуга народа” Святослав Юраш.

“Сегодня в Верховной Раде Украины объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения “Ценности, Достоинство, Семья”. На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент”, – написал Юраш.

Он заявил, что будет инициатором и сопредседателем от монобольшинства. Также сопредседатели будут от каждой фракции и группы Парламента. В частности, это Олег Волошин от ОПЗЖ, Сергей Тарута от “Батькивщины”, Михаил Бондарь от “ЕС”, Ирина Констанкевич от “За майбутне”, Александр Ковалев от “Довира”, а от внефракционных – Оксана Савчук.

Своего представителя на место сопредседателя пока еще не представил “Голос”.

Также представлен манифест объединения:

“Целью межфракционного депутатского объединения является защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды; подготовка и принятие законов, которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; а также популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли в украинское интеллектуальное сообщество”.