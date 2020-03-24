Об этом сообщает телеканал CNN.

Ситуация в странах

В провинции центрального Китая Хубее, эпицентре вспышки коронавируса, в среду власти планируют снять почти все карантинные ограничения. При этом превентивные меры будут действовать в столице провинции Ухане до 8 апреля.

В Индии усилили ограничения во всех в 30 штатах и ​​союзных территориях, которые затронули около двух третей населения.

Несмотря на то, что в Индии всего 492 подтвержденных случая заражения вирусом и девять смертей, продолжают расти опасения более масштабной вспышки. Эксперты говорят, что Индия не проводит тестирование достаточного количества людей, чтобы узнать истинный масштаб проблемы. В некоторых районах Индии даже базовые меры изоляции будет чрезвычайно сложно ввести. В 2011 году, согласно отчету правительства Индии, 29,4 % городского населения страны жили в трущобах. Во многих домах здесь нет ванных комнат или водопровода. Жители трущоб набирают воду из общего крана.

Во вторник несколько австралийских штатов устанавливают пограничные контрольно-пропускные пункты.

Албания ввела строгий 16-часовой ежедневный комендантский час.

В Великобритании запретили людям выходить из дома, за исключением “очень уважительных” причин.

43-м процентам населения США сказали оставаться дома: по крайней мере, 16 штатов издали приказы о том, чтобы люди остаться дома. Такие меры затронут 142 миллиона человек. В США зарегистрировано более 42 600 случаев заражения коронавирусом, не менее 540 человек умерло.

На Гавайях первая смерть от коронавируса.

Кредиты МВФ

Ряд стран на Ближнем Востоке и в Центральной Азии обратились к Международному валютному фонду с просьбой о финансовой поддержке в связи со вспышкой коронавируса.

Призывы отложить Олимпиаду

Новозеландские спортсмены стали последними, кто поддержал перенос Олимпийских игр 2020 года, а их, в свою очередь, поддержал Олимпийский комитет страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня вечером встретится с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Ситуация в Азии

Таиланд сообщил о еще трех смертях и 106 новых случаях инфицирования. Всего в стране заболело 827 человек. Тайские чиновники обсуждают введение чрезвычайных мер.

Губернатор Токио предупредил, что столица Японии может быть закрыта на карантин, если количество случаев заболевания коронавирусом возрастет.

Мьянма сообщила о первых двух случаях заражения.

Пекин будет помещать на карантин и проверять все прибывающие международные рейсы, независимо от пункта назначения, а Макао запретит въезд большинству нерезидентов.

Пакистан привлекает армию к борьбе со вспышкой коронавируса.

Власти закроют весь общественный транспорт. Автозаправки будут работать только в определенные дни недели. В стране есть 892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, шесть из которых умерли.