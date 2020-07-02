Более 50% украинцев считают, что некомпетентность власти может спровоцировать экономический кризис в Украине осенью этого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-28 июня 2020 года.

Так, украинцев попросили выбрать одну из причин, по которой может возникнуть экономический кризис осенью этого года.

В результате 53 % респондентов заявили, что кризис осенью может произойти из-за некомпетентности власти.

Еще 32 % опрошенных считают, что причиной может стать коронавирус. И только 6 % назвали в качестве причины возможного кризиса войну на Донбассе.

Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода (64 %). Почти четверть (24 %) считают, что оно не изменилось, а 9 % – что улучшилось.

Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных. Почти 40 % респондентов говорили об отсутствии изменений, 9 % – увидели улучшения.

В ближайшие полгода 37 % ожидают ухудшения экономического положения Украины, 31 % – отсутствие изменений. И только 18 % рассчитывают на улучшение ситуации.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.