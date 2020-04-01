Более 50% украинцев считают, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса COVID-19 в стране, приуменьшает серьезность ситуации.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта).

“53 % убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, приуменьшает ситуацию. 21 % считают, что эта информация является объективной, 11 % убеждены, что в этой информации есть преувеличение”, – отмечают социологи.

Результаты опросов показали, что абсолютное большинство украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса в стране. По сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу возросла (с 73 % до 87 %).

51 % опрошенных заявили, что считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для своих семей. Еще 41 % придерживаются противоположного мнения.

Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов Украины и горожане.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020 года), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020 года). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4 %. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).