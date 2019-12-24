Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, сегодня была организована презентация онлайн-проекта “Дия. Цифровое образование”. По словам Гончарука, это национальная программа цифровой грамотности, чтобы “украинцы имели равные права в пользовании всеми преимуществами новейших технологий”.

Старт онлайн-платформы запланирован на 21 января 2020 года.

“В ЕС еще в 2006 году признали цифровую грамотность как одну из восьми ключевых компетенций, которой должен обладать каждый европейский гражданин. В Украине такое исследование мы провели впервые: 53 % украинцев обладают цифровыми навыками ниже среднего уровня. Однако мы вполне способны повысить уровень цифровых навыков”, – подчеркнул Гончарук.

Он уточнил, что в Правительстве планируют со временем перевести 100 % государственных услуг в онлайн: “без чиновников, очередей и необходимости куда-то ходить”.

“Люди не должны стоять за справкой в очереди часами, это пережитки советского прошлого. Они могут заказать ее онлайн, но надо иметь навыки пользования новыми технологиями”, – отметил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Правительства, 53,5 % украинцев “находятся ниже отметки средний уровень в вопросах цифровой грамотности”.

Не владеют цифровыми навыками 15,1 % украинцев, а низким уровнем цифровых навыков владеют 37,9 % граждан.

34 % украинцев в возрасте 18-70 лет за последний год становились объектом хотя бы одного из видов мошенничества в Интернете, а среди молодежи в возрасте 10-17 лет – 49,5 % становились жертвами онлайн мошенничества. Наиболее незащищенными сегментами в Сети являются молодежь до 16 лет, и люди старше 60 лет.

Это первое комплексное социологическое исследование цифровых навыков населения, которое проводило Министерство цифровой трансформации Украины совместно с консалтинговой компанией MLS group.

Исследование проводилось сразу по нескольким методам: через фокусированные групповые дискуссии и путем непосредственного опроса населения. Причем опрос проводился также среди жителей временно оккупированных территорий Донбасса.