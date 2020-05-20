Более 60% украинцев не увидели успехов президента Украины Владимира Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и прекращения войны на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 26 % опрошенных выразили мнение, что он успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников. В то же время 66 % респондентов заявили, что глава государства неуспешен в данном вопросе.

Кроме того, 21 % украинцев заявили, что президент Зеленский успешен в деле прекращения войны, урегулирования конфликта на Донбассе. При этом 69 % опрошенных считают, что успехов нет.

В ходе опроса 21 % граждан Украины сообщили, что Зеленский, по их мнению, успешен в противодействии экономическому кризису, но 64 % считают, что неуспешен.

Оценивая успешность главы государства в целом за год, 46 % респондентов указали, что, по их мнению, он успешно справлялся со своими обязанностями, а 45 % – что неуспешно.

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей близких к 50 %, 2,1 % – для показателей близких к 25 %, 1,4 % – для показателей близких к 10 %.