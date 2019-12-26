Более половины украинцев считают, что наилучшей гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО. Кроме того, более 64 % граждан полагают, что Украина должна интегрироваться в Евросоюз.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

Так, 64,2 % респондентов считают, что Украина должна вступить в ЕС, 12,7 % – что в Евразийский экономический союз, 23,1 % – затруднились ответить на данный вопрос.

Стоит отметить, что количество украинцев, поддерживающих евроинтеграцию нашей страны, возросло по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2018 году “за” вступление в ЕС выступали 59,4 % респондентов, в 2017 году – 59,1 %, в 2016-м – 57,9 %, в 2015-м – 57,3 %, а в 2013 году – лишь 46,4 % украинцев.

Также большинство украинцев уверены, что вступление в НАТО, как вариант гарантирования безопасности, был бы наилучшим для Украины. Такого мнения придерживаются 51,2 % опрошенных.

26,1 % респондентов заявили, что гарантировать безопасность Украины может ее внеблоковый статус, 5,5 % склоняются к военному союзу с Россией и другими странами СНГ, а 1,5 % – к военному союзу с США.

В 2018 году сторонниками вступления в НАТО были 46 % украинцев, а в 2017 году – только 38,5 %.

“В этом вопросе существуют существенные региональные различия: членство в НАТО поддерживают в Западном (80 %) и Центральном (54 %) регионах, а вот в Южном (41 %) и Восточном (42 %) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины. Более того, в Восточном регионе 14 % считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины военный союз с Россией и другими странами СНГ”, – отмечают социологи.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.